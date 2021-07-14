Польша покупает 250 американских танков Abrams [ Редактировать ]
Источник: defence-ua.com
Польские власти закупают 250 американских танков Abrams. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
"Этих танков хватит на создание как минимум четырех танковых батальонов, а это больше, чем нужно для создания танковой бригады",- заявил вице-премьер Ярослав Качиньский.
Польша приобретет 250 танков ABRAMS M1A2 SEPv3 3-го поколения. Это наиболее продвинутый вариант танка ABRAMS, который поступил на вооружение в 2019-2020 годах. Сумма сделки - $6 млрд. Начало поставок ожидается в следующем году.
Танки поколения ABRAMS M1A2 SEPv3 III будут иметь, среди прочего, систему, позволяющую взаимодействовать с пусковыми установками HIMARS и самолетами F-35. По желанию танки могут использовать программируемые боеприпасы.
Американские танки будут отправлены в 18-ю механизированную дивизию, которая располагается на востоке Польши. По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, новые танки созданы в противовес российским Т-14 "Армата".
Напомним, что в Польше начали устанавливать американскую систему противоракетной обороны Aegis. Строительство базы наземной противоракетной обороны в Польше завершится в 2022 году. Проект уже готов на 95%.
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