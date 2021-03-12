В Украину приедет партия американских боевых истребителей [ Редактировать ]
Военно-воздушные силы ВСУ собираются взять на вооружение американский истребитель F-15, так как в течении 10 лет нынешние образцы вооружения безнадежно устареют. Об этом пишет "Украинский милитарный портал".
На первом этапе перевооружения Воздушные силы планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4 ++. После этого могут взять на вооружение пятое поколение.
Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen и F-15. В дальнейшем с углублением отношений с партнерами - переход на современный самолет пятого поколения F-35.
Отмечается, что основные образцы боевой техники, которая используется в вооруженных силах сейчас, не смогут обеспечить должной защиты стране.
Ранее мы писали, то в Одессе откроют предприятие по сборке боевых вертолетов США. Первый образец боевой машины украинского производства увидит мир к 30-летию независимости страны.
Кроме того, Турция начнет производство беспилотников в Украине. На турецком предприятии в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы и оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках.
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