Ученые поставили под сомнение пользу "аптечных" витаминов и минеральных добавок. Специалисты из американского Университета Джонса Хопкинса назвали их бесполезными.

Их исследование публикует профильное издание Annals of Internal Medicine.

Специалисты изучили медицинские данные тысяч пациентов. Они выяснили, что поливитамины не снижают риск сердечных заболеваний и рака. Они не помогают поддерживать мыслительные способности и память, а также не уменьшают количество повторных инфарктов и операций на сердце.

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Ученые пришли к выводу, что в здоровой пище есть все микроэлементы для правильной жизнедеятельности человека. Поэтому, вместо того, чтобы покупать дорогие витамины, ученые советуют тратить деньги на свежие овощи и фрукты.

Кроме того, они пришли к выводу, что избыток витамина Е и бета-каротина, наоборот, может быть опасен для организма.

Однако, есть и исключение - это фолиевая кислота, которая полезна для женщин. Ее следует принимать при планировании беременности и вынашивании ребенка.

Ранее мы писали о том, что ученые открыли поразительные лечебные свойства витамина В1.

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