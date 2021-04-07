Какой витамин помогает в похудении [ Редактировать ]
Роль витамина D часто недооценивают, в то же время он действительно важен для работы организма, начиная с регуляции гормонов и заканчивая усвоением кальция. Но имеет ли он отношение к весу и похудению, передает newsyou.info.
Исследования не показали, что витамин D способствует снижению или увеличению веса, но связь все-таки существует. Низкий уровень витамина D способствует ожирению. Учитывая то, что этот витамин является жирорастворимым, людям с избыточным весом может потребоваться больше D, чем людям с нормальной массой тела.
У людей с избыточным весом или ожирением уровень витамина D обычно ниже, но научно не было доказано, что добавки этого витамина могут помочь с потерей веса. Однако адекватный уровень витамина D способствует общему здоровью, которое включает и поддержание здорового веса.
Какие функции выполняет витамин D:
- регулирование гормонов
- усвоение кальция
- усвоение жирорастворимых витаминов
- поддержка прочности костей
- регулирование работы иммунной системы
- противовоспалительное действие
- снижение риска депрессии и других психических расстройств
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