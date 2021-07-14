Артобстріл на Луганщині: до харківського шпиталю доправили чотирьох армійців [ Редактировать ]
До харківського шпиталю військовим вертольотом доправили чотирьох армійців, поранених під час вчорашнього артобстрілу на Луганщині. Серед них два офіцери й два солдати-контрактники.
Один з офіцерів у тяжкому стані. Його вже прооперували, вилучили осколки з легень. На нього чекає ще дві операції - залишилися уламки в шиї та в нозі, він непритомний. Утім, прогнози лікарів обнадійливі.
Сергій Шипілов, провідний хірург військово-медичного шпиталю:
На етапі госпіталізації стан розцінено трьох як середньої важкості, вони отримали акубаротравму та чисельні осколкові поранення м'яких тканин кінцівок, і один поранений на штучній вентиляції легень у важкому стані. Але в принципі він такий міцний хлопець я думаю що все буде добре.
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