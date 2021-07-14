До харківського шпиталю військовим вертольотом доправили чотирьох армійців, поранених під час вчорашнього артобстрілу на Луганщині. Серед них два офіцери й два солдати-контрактники.

Один з офіцерів у тяжкому стані. Його вже прооперували, вилучили осколки з легень. На нього чекає ще дві операції - залишилися уламки в шиї та в нозі, він непритомний. Утім, прогнози лікарів обнадійливі.

Сергій Шипілов, провідний хірург військово-медичного шпиталю: