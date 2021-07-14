Одно из полезных свойств шоколада состоит в том, что он содержит полезные вещества, такие как магний, калий, фосфор, фтор и другие. Все они в достаточных количествах нужны в организме для нормальной работы его органов и обменных процессов. Однако, тем, кто хочет похудеть, следует с опаской относиться к этому продукту, передает nesyou.info.

Шоколад - это высококалорийный продукт. Если употреблять его в больших количествах, то это может привести к избыточному весу со всеми вытекающими последствиями: нарушения работы сердечно-сосудистой системы, одышке, развитию сахарного диабета, гипертонии.

Употребление шоколада утром или вечером по-разному влияет на чувства голода и аппетита, уровень глюкозы, микробиоту, а также на суточные ритмы сна и температуры, выяснили ученые из Гарвардской медицинской школы. Специалисты выяснили что употребление 100 граммов шоколада в небольшой временной промежуток по утрам помогает сжечь жир и снизить уровень глюкозы в крови у женщин в постменопаузе.

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