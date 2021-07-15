На Донбасі противник застосував міномети великих калібрів [ Редактировать ]
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби поранено двох військових, один з них у тяжкому стані. Супротивник 13 разів атакував позиції українських захисників. Ворог і далі застосовує заборонену зброю.
Зокрема, біля Пісків, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів. А неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки з гранатометів і кулеметів.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Противник застосував переозброєння, здійснив обстріл снарядами 152 і 122 мм по позиціям. Радіус влучання близько 100 метрів, обстріл був спланований, тому що на протязі тижня вони проводили розвідку безпілотниками, прилітали кожен день 1,2 БПЛА. Снарядів було від 25 до 35.
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