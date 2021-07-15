Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби поранено двох військових, один з них у тяжкому стані. Супротивник 13 разів атакував позиції українських захисників. Ворог і далі застосовує заборонену зброю.

Зокрема, біля Пісків, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів. А неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки з гранатометів і кулеметів.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України: