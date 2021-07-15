Почти 23 млн детей во всем мире пропустили в прошлом году плановую вакцинацию из-за пандемии. Это привело к вспышкам кори, полиомиелита и других предотвратимых заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

"Пандемия COVID-19 привела к серьезному снижению уровня вакцинации детей, что отбросило нас более чем на десятилетие назад", - заявила руководитель департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайен.

По словам руководителя отдела иммунизации ЮНИСЕФ Ефрема Леманго, наблюдается "тревожное увеличение" числа детей с "нулевой дозой" - тех, кто не прошел ни одну вакцинацию.

Их число выросло в прошлом году до 17,1 млн с 13,6 млн в 2019 году.

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