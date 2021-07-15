"Талібан" заявив про контроль над головним прикордонним пунктом між Афганістаном та Пакистаном - у провінції Кандагар. В інтернеті поширили відео, де над блокпостом майорить прапор талібів. У ролику видно, як бойовики спілкуються з пакистанськими військовими.

Втім, афганський уряд захоплення прикордонного пункту заперечує.

За останні тижні таліби загарбали низку територій Афганістану - зокрема пости на державному рубежі з Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном. Раніше Байден заявив, що США виведе свій контингент з країни до 11 вересня.