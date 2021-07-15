Microsoft анонсировала гибридную Windows 365 [ Редактировать ]
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Спустя месяц после анонса Windows 11, Microsoft анонсирует еще одну операционную систему с новым подходом к использованию. Новая ОС получила название Windows 365, и как в случае с Office 365, является "облачным" продуктом, доступным по ежемесячной подписке.
При помощи Windows 365 пользователям не нужно инсталлировать операционную систему на свой компьютер, а достаточно просто подключаться к удаленному рабочему столу из любой точки мира.
Windows 365
Windows 365 будет работать аналогично потоковой передаче игр – вычисления выполняются в центре обработки данных где-то удаленно и передаются на устройство.
Introducing Windows 365.— Microsoft 365 (@Microsoft365) July 14, 2021
The first Cloud PC for every organization on the planet. https://t.co/OdJEr3DApx #Windows365 pic.twitter.com/8poKUWqZPP
Это означает, что все виды устройств, включая планшеты или Apple Mac, могут транслировать потоковую передачу на полноценный настольный ПК с Windows. Для начала он продается предприятиям, поскольку многие фирмы переходят к сочетанию офисной и удаленной работы.
Microsoft продвигает новый способ использования компьютером как "гибридную Windows для гибридного мира".
Компания заявляет, что приложения и настройки каждого пользователя будут мгновенно загружаться с любого устройства, что позволяет получить доступ к персонализированным компьютером с Windows из любого места.
У Microsoft уже есть популярный облачный сервис - Office 365
"Работа с Windows 365 будет одинаковой, независимо от используемого устройства. Вы можете выполнять ту же работу на ноутбуке в гостиничном номере, на планшете в машине между встречами или на своем рабочем столе, находясь в офисе ", - заявила Microsoft во время анонса.
Как уверяет Microsoft, Windows 365 будет запущена 2 августа для бизнес-клиентов. Сперва будет транслироваться версия Windows 10, а ее преемник, Windows 11, будет доступен после официального запуска осенью 2021 года.
Будет ли отдельная версия для рядовых пользователей – не сообщается. Однако для игроков уже полгода как существует сервис xCloud, позволяющий запускать игры от приставки Xbox на любом Android-смартфоне с подключенным геймпадом.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как пользователи Windows 11 разгневали Microsoft. Также был найден способ бесплатно получить Windows 11.
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