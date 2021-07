Спустя месяц после анонса Windows 11, Microsoft анонсирует еще одну операционную систему с новым подходом к использованию. Новая ОС получила название Windows 365, и как в случае с Office 365, является "облачным" продуктом, доступным по ежемесячной подписке.

При помощи Windows 365 пользователям не нужно инсталлировать операционную систему на свой компьютер, а достаточно просто подключаться к удаленному рабочему столу из любой точки мира.

Windows 365

Windows 365 будет работать аналогично потоковой передаче игр – вычисления выполняются в центре обработки данных где-то удаленно и передаются на устройство.

Introducing Windows 365.



The first Cloud PC for every organization on the planet. https://t.co/OdJEr3DApx #Windows365 pic.twitter.com/8poKUWqZPP