В СМИ сообщили, что регионы Украины получают вакцину Pfizer с грубыми нарушениями условий хранения. Утверждалось, что таким образом было распределено 38 тысяч доз. В четверг, 15 июля, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что в Харькове была испорчена не партия вакцин от коронавируса Pfizer, а трекер в контейнере, где она перевозилась. Об этом заявил замминистра по вопросам европейской интеграции Александр Комарида.

Во время транспортировки вакцины в Харьковскую область и во время ее приема некоторые трекеры показывали неправильную температуру. На уровне области было принято решение вернуть партию вакцина на Национальный склад Госпредприятия "Укрмедпостач".

Госпредприятие проводит по данному поводу собственное расследование, а Минздрав проведет свою проверку.

Мы ждем еще некоторые документы, но предварительно можно сказать, что трекеры в термобоксах с вакцинами показывали неправильную температуру. Из-за того, что их технические характеристики не соответствовали условиям использования.

При транспортировке вакцины проводится двойной мониторинг температуры:

в боксах,

в кузове автомобиля.

По предварительным данным, отклонений в температурном режиме в кузове авто найдено не было.

Замминистра не исключил, что данную партию вакцин еще могут использовать для вакцинации населения после проверки. Комарида обратил внимание на то, что подобные ситуации с вакциной Pfizer происходят по всему миру.

В случае подтверждения того, что холодовая цепь перевозки вакцины была нарушена, то ее утилизируют, а виновных накажут. При этом точное количество доз вакцин он не назвал.

Также замминистра отметил, что в Украине еще не было официально зафиксировано ни одного нарушения холодовой цепи при транспортировке вакцины от коронавируса.

Ранее мы писали о том, что на территорию Украины прибыла партия 500 тысяч препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech. В ближайшее время Министерство здравоохранения собирается получить 1,23 миллиона доз вакцины CoronaVac.

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