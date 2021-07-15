Еврокомиссия возьмет на себя 75% затрат на транспортировку/ фото: Rg.ru

Еврокомиссия выделит Украине 600 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, который был распространен в Брюсселе.

Такое решение было принято в отношении третьих стран, которые находятся за территорией Европейского союза. Это будет произведено благодаря механизму гражданской защиты.

После новых предложений помощи нуждающимся странам от государств-членов ЕС Комиссия поддержала обмен более 3 млн вакцин против COVID-19 со странами за пределами ЕС через Европейский механизм гражданской защиты.

Отмечается, что на территорию Украины придет 500 тысяч доз препарата из Дании, а также 100 800 - из Румынии. Также препараты получат Албания, Бутан, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Тайвань и Тунис. Еврокомиссия возьмет на себя 75% затрат на транспортировку препаратов для иммунизации.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. В рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

Кроме того, на территорию Украины прибыла партия 500 тысяч препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech. В ближайшее время Министерство здравоохранения собирается получить 1,23 миллиона доз вакцины CoronaVac.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.