Вільне крісло. Арсен Аваков більше не міністр. Рада проголосувала за його відставку. Однак вакантним місце буде недовго. Прем'єр уже вніс у парламент подання на призначення новим главою МВС нардепа від "Слуг" Дениса Монастирського. А голосувати за нього мають уже завтра.

Тож як Авакова відправляли у відставку? І хто за це не голосував? Та які законопроєкти викликали шквал критики?

Такого швидкого звільнення у цих стінах, певно, ще не бачили. Лише 15 хвилин - і крісло міністра внутрішніх справ вакантне.

"За" - 291. Рішення прийнято!

Та овацій Арсен Аваков особисто не чув, бо на своє звільнення не прийшов, хоча сам просив депутатів про відставку. Звільняли його всім залом. Нуль голосів - від ОПЗЖ та "Батьківщини".

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Арсен Борисович Аваков - це людина, яка в лютому 2014 року був серед тих, хто реально врятував цю країну, але ви вирішили його здати. Питання до вас - ви навіть його не заслуховуєте. Ми не приймаємо участь у цьому голосуванні!

Чи буде звітувати Аваков про роботу за рекордно довгі міністерські 7 з половиною років? Депутати сумніваються. Та й без цього ставлять йому оцінки.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Багато було зроблено в плані захисту суверенітету. Реформа поліції забуксувала. Це б я відніс до негативу. І такі ситуації, як в Кагарлику, вони на жаль мають місце.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Я був впевнений, що він не прийде. Мені здається, що похід в парламент він не розглядає, як достатній привід для того, щоб звітувати перед депутатами. Аваков жодного разу не був на засіданні профільного комітету, наприклад.

В одного урядовця міністерський портфель забрали, іншого - покликали за трибуну. Вперше представляти Бюджетну декларацію на наступні 3 роки.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Передбачається зростання ВВП до 2024 року на рівні 5% ВВП. Поступове зниження дефіциту держбюджету з 3,5% ВВП у 2022 році до 2,7% ВВП у 2024 році.

Та нардепів більше цікавить те, що міністр не озвучив, хоча в документі це є.

Андрій Ніколаєнко, народний депутат, "Батьківщина":

Щорічно на наступні 3 роки уряд планує збирати десь в середньому на 115 -120 млрд грн податків. Виникає питання - а з кого ж як вони будуть збирати?

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

У нас плюс 64 млрд додаткових надходжень до бюджету. Є тільки одне питання - "Где деньги, Зин? Где деньги?", які ви сьогодні просто заблокували в бюджеті. Чого ці 64 млрд грн не віддані людям на пенсії, на субсидії, на соціальну допомогу?

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми вимагаємо, щоб бюджетна резолюція передбачала істотне збільшення видатків на субсидії, ми вимагаємо підвищення заробітної плати, військове забезпечення контрактників, виконати зобов'язання перед вчителями, лікарями!

800 мільйонів гривень на кисневі станції для лікарень - за це депутати проголосували в першому читанні. А ще - заборонили продаж ліків дітям. І розглянули податкові законопроєкти. Зокрема, для грального бізнесу.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Крім звичайного оподаткування ми вводимо додатковий податок для суб'єктів грального бізнесу в розмірі 10% для всіх, єдина ставка.

Та в опозиції нарікають на документ. Бо, кажуть, ідеться саме про зниження ставок.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Сейчас они будут рассказывать, что уменьшив налоги, выйдут из тени, будут платить. Ничего этого не будет! Мы с самого начала говорили, что это чисто лобистский закон. И на все доводы, что он принесет - вот этот "гральный бизнес" - благополучие в страну, деньги - мы сразу сказали, что ничего этого не будет. И так это и произошло.

Та документ все ж таки ухвалили в першому читанні. Голосів "Слугам" підкинули уже традиційно групи "Довіра" і "За майбутнє". І нічого не дали - всі опозиційні фракції.

Увечері нардепи зібралися на позачергове засідання. Зробили перший крок до запровадження онлайн-прописки, посилили відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин і дали мільйон на реставрацію культурних пам'яток.