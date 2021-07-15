Поки міністр фінансів звітував про бюджетні перспективи в Раді, міністр охорони здоров'я говорив про перспективи зарплатні. За його словами, мінімальна зарплата медсестри має бути 13 тисяч, лікаря - 20. Усе це прописано в президентському указі. Але для цього потрібно наповнити Програму медичних гарантій.

Та все ж поки що це все не більше, ніж обіцянки. А реальність - геть інша. Наша Олена Мендалюк побувала в лікарні в містечку Кам'янському, де медики змушені позичати гроші у знайомих та брати кредити. Бо вже третій місяць вони без зарплат.

Пані Ольга працює у лікарі понад 10 років. Зараз доглядає пацієнтів у хоспісному відділенні. Робота важка і фізично, і морально. Та зараз жінка - просто в розпачі.

Ольга Куриліна, молодша медсестра Кам`янської міської лікарні №4:

Нам 2,5 месяца не платят зарплату. У меня ребенок инвалид. Я не могу с ним не сдать анализы, не могу купить ей таблеток. Она сейчас по ночам начинает кашлять, у нее щитовидка. А нам не платят.

Зарплат не отримують ані технічний персонал, ані медики. Аби прогодувати родину люди змушені позичати гроші!

Ірина Бондаренко, молодша медсестра Кам`янської міської лікарні №4:

Вот я в кредитку залезла - нужно коммуналку платить обязательно, свет обрежут, газ обрежут, а кредитка - это опять проценты. У меня снимают опять эти проценты. В общем, я не знаю, как мне выживать.

Ірина Лебідь, медсестра Кам`янської міської лікарні №4:

Ми теж їсти хочемо, у нас комуналки, йдуть борги! Ми ж платимо, за що ми будемо платить? Ви знаєте, і на роботу не хочеться ходити.

Зі скаргами на зарплатні борги тільки персонал лікарні не звертався. Телефонували і на гарячі лінії МОЗу та Нацслужби здоров'я. І відповідь медиків приголомшила.

Олена Савченко, молодша медсестра Кам`янської міської лікарні №4:

Все отвечают: "задержек нет, ничего нет, все выплачивается, разбирайтесь с руководством". Руководство же - "денег нет". То НСЗУ не платит, то теперь долги какие-то перекрывает, денег нет и не будет.

Фонд заробітної плати НСЗУ оплачує лише на 50 відсотків, говорить головний лікар. З квітня медзаклад отримує гроші за 2 з 4 пакетів медичних послуг.

Світлана Бенько, в. о. головного лікаря Кам`янської міської лікарні №4:

Нам не вистачає коштів для того, щоб повністю закрити наші борги - 840 тисяч. Ми на сьогодні за квітень-травень отримали по 438 тисяч - це половина.

Сьогодні з зарплатного фонду лікарня вимушена фінансувати і хоспісне відділення, і виїзні бригади. Закрити борги перед працівниками головний лікар сподівається до кінця місяця - коли НСЗУ зробить перерахунок і виділить додаткові гроші.