У Туреччині затримали українських моряків. Командира судна під прапором Ліберії і трьох його помічників запідозрили в контрабанді наркотиків.

Сталося це в порту міста Іскандерун ще 10 липня. Нині громадяни України під арештом. Ще 25 людей на борту проходять у справі як свідки. Усі вони, крім одного, - теж українці.

У вітчизняному МЗС запевнили: посольство України в Туреччині на зв'язку з екіпажем, а затриманим надали адвоката й перекладача.