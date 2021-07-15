У Туреччині затримали судно з українським екіпажем [ Редактировать ]
У Туреччині затримали українських моряків. Командира судна під прапором Ліберії і трьох його помічників запідозрили в контрабанді наркотиків.
Сталося це в порту міста Іскандерун ще 10 липня. Нині громадяни України під арештом. Ще 25 людей на борту проходять у справі як свідки. Усі вони, крім одного, - теж українці.
У вітчизняному МЗС запевнили: посольство України в Туреччині на зв'язку з екіпажем, а затриманим надали адвоката й перекладача.
по теме
Йому загрожує довічне ув'язнення - чи вважає себе винним?
Кур'єри під виглядом "туристів" ввозили в Україну спецпрепарати з арабських країн, маскуючи їх під сувенірну та кондитерську продукцію
Після рішення про арешт іноземець просто вискочив із зали суду і втік - як таке могло статися?
В Винницкой области миграционная полиция задержала иностранца. 34-летнего мужчину разыскивал Интерпол за совершение тяжких преступлений
В среду, 7 июля, в Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в Голосеевском районе