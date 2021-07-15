В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает перевод в электронный формат всех публичных услуг, так называемый Paperless. "За" проголосовали 238 народных избранников.

Законопроект обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.

Документ вводит понятие "электронная публичная услуга" и устанавливает четкие правила их предоставления. Прописан также принцип "молчаливого согласия". Граждане могут получить е-услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о гражданине информацию.

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Так, предлагают принять, что если для получения услуги от гражданина требуют документы или информацию, которая содержится в национальных электронных информационных ресурсах, то такие документы можно не подавать. В таком случае поставщики услуг, представляющие государство, самостоятельно получают такую ​​информацию.

В законе прописали так называемый автоматический режим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.

Предусмотрели и комплексную электронную публичную услугу. То есть, украинцы смогут получить ряд услуг по одному заявлению.

Ранее сообщалось, что Рада может отменить штамп в паспорте о месте жительства и справку о прописке.

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