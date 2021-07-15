В Украине ввели режим Paperless: что это значит [ Редактировать ]
В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает перевод в электронный формат всех публичных услуг, так называемый Paperless. "За" проголосовали 238 народных избранников.
Законопроект обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.
Документ вводит понятие "электронная публичная услуга" и устанавливает четкие правила их предоставления. Прописан также принцип "молчаливого согласия". Граждане могут получить е-услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о гражданине информацию.
Так, предлагают принять, что если для получения услуги от гражданина требуют документы или информацию, которая содержится в национальных электронных информационных ресурсах, то такие документы можно не подавать. В таком случае поставщики услуг, представляющие государство, самостоятельно получают такую информацию.
В законе прописали так называемый автоматический режим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.
Предусмотрели и комплексную электронную публичную услугу. То есть, украинцы смогут получить ряд услуг по одному заявлению.
Ранее сообщалось, что Рада может отменить штамп в паспорте о месте жительства и справку о прописке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В стране война, кризис, двузначная инфляция, люди беднеют с каждым днем
В среду, 14 июля, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о перезагрузке Высшего совета правосудия
Во вторник, 13 июля, состоится внеочередное заседание парламента
В понедельник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады
Очередным издевательством над людьми назвал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко инициативу власти об аресте средств на счетах людей за долги ЖКХ