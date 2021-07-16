Близько десятка людей померли чи зникли безвісти внаслідок паводків у Туреччині. Тим часом у Польщі вирує буревій. А Канада та США протистоять торнадо і лісовим пожежам. Детальніше про ці та інші катаклізми - далі.

Шестеро людей загинули, двоє зникли безвісти в Туреччині. Рясні зливи спричинили паводки у провінції Різе, що на чорноморському узбережжі. Каламутними потоками змило кілька автівок. Відрізано доступ до десятків сіл. Їхні жителі також лишилися без світла. А у цьому містечку стався зсув ґрунту. Стихія знесла житловий будинок і знищила чайну плантацію поруч.

Буревій з градом накрив Польщу. Пошкоджені сотні будівель, понад 200 тисяч людей нині не мають електрики. Найбільше стихія уразила Мазовецьке та Лодзинське воєводства. Рятувальники отримали понад 5 тисяч викликів. Евакуювали дітей з пів сотні скаутських таборів.

На Канаду налетів торнадо. Найбільше постраждало місто Баррі, що в провінції Онтаріо. Травмовані восьмеро місцевих жителів. Ураган потрощив 25 житлових будинків. Більшість з них відновленню не підлягає.

США й далі потерпають від лісових пожеж. Палає в 11 штатах, зокрема в Орегоні, Каліфорнії, Монтані й Алясці. Дотла вигорів майже мільйон акрів полів та лісових насаджень. Рятувальники намагаються приборкати полум'я. Та їм заважає сильний вітер.

У Фінляндія рекордна спека. Уночі тут + 24 градуси за Цельсієм. Такий показник після заходу сонця там не фіксували з 2003 року. Фіни влаштовують нічні купання просто в центрі Гельсінкі. А минулий місяць, за даними Національного метеорологічного інституту, узагалі виявився в історії країни найтеплішим.