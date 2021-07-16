Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали Вашингтонскую декларацию. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

Сегодня президент США и канцлер Германии подтверждают свою приверженность тесном двустороннему сотрудничеству по содействию миру, безопасности и процветанию во всем мире.

Отмечается, что взаимодействие будет строиться на принципах демократии, верховенства права, а также содействии прозрачности, эффективного управления, поддержке гражданского общества и независимости СМИ.

Мы будем защищать права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенства везде, где это будет происходить.

Байден и Меркель также обязались защищать открытый мир.

По всему земному шару все страны должны иметь свободу для определения собственного будущего, свободного от вмешательства извне, принуждения или господства со стороны внешних сил.

Также США и Германия подчеркнули "критическую важность свободы судоходства и полетов, а также других законных путей использования моря в соответствии с международным правом".

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Вашингтон и Берлин противостоят попыткам распределения мира на зоны влияния, территориальной аннексии, транснациональных репрессий, использования энергоснабжения в качестве оружия.

Стороны выразили готовность "неутомимо работать" во имя свободной и мирной Европы, и в этом контексте заявили, что союзничество в НАТО основой для этих усилий.

Мы подчеркиваем необходимость развития наших альянсов и партнерских отношений для ответа на будущие вызовы, в том числе, киберугрозы, энергетической безопасности, дезинформацию, коррупцию, отступление от демократии и вмешательства в наши выборы.

Байден и Меркель согласились работать вместе, чтобы новые технологии были направлены на свободу, а не на ее притеснения. Они выразили решимость по совместных шагах для преодоления климатического кризиса, укрепление глобальной безопасности в области здравоохранения, в том числе устойчивости к будущим пандемий.

Отдельно отмечается, что с целью взаимодействия в экономической сфере стороны согласились установить Американо-немецкий экономический диалог.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

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