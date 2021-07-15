Встреча Байдена с Меркель: Зеленский заявил об ожиданиях [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров США и Германии Джо Байдена и Ангелы Меркель, которая состоится 15 июля в Вашингтоне, может изменить будущее Европы.
"Встреча президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины", - написал он в Twitter.
Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.
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