Президент Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров США и Германии Джо Байдена и Ангелы Меркель, которая состоится 15 июля в Вашингтоне, может изменить будущее Европы.

"Встреча президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины", - написал он в Twitter.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

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