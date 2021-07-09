Байден встретится с Меркель: о чем будут говорить политики [ Редактировать ]
В следующий четверг, 15 июля, президент США Джо Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
В четверг президент примет в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель с официальным визитом.
Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения, а также глобальные проблемы, отметила Псаки.
В ходе встречи лидеры двух стран обсудят "Северный поток-2".
Это, безусловно, будет частью обсуждения.
Он также добавил, что Байден по-прежнему считает газопровод "плохой сделкой".
При этом Псаки отметила, что не станет прогнозировать, каким окажется "исход" предстоящей встречи.
Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.
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