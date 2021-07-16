Повінь на Закарпатті: 12-річна дівчинка стала справжньою героїнею [ Редактировать ]
12-річна дівчинка з гірського селища на Закарпатті під час повені врятувала одразу чотирьох дітей. Такий вчинок вразив навіть професійних рятувальників. Чим саме - вони розповіли Жанні Дутчак.
Такого нашестя журналістів у гірському селищі Ясіня ще не бачили. Знімальні групи шикуються в чергу, аби поспілкуватися з маленькою героїнею. Дванадцятирічна Таня нині місцева знаменитість - вона врятувала від великої води молодшого брата й сусідських дітей.
Микола Дяцюк, сусід:
Ми в шоці були, що вона настільки зібрала всіх. Чесно, навіть слів немає. У такій ситуації, я думаю, що мужчини зросли - слів немає.
Масштабна негода накрила селище в минулі вихідні. Таня в цей час була вдома із семирічним братом. Разом із сусідськими дітьми гралися на подвір'ї, коли раптом почалася злива - вода стрімко прибувала…
Ми побігли в будинок, ми побігли наверх.
Дівчинка вимкнула електрику в хаті й усі мобільні телефони. Каже: запам'ятала, як розповідали дорослі - користуватися гаджетами під час грози - небезпечно.
Юра, брат дівчинки:
Заховалися нагорі і молилися богу, мені було трохи страшно.
Батьки Тані в цей час були в сусідньому селі. Через грозу вчасно повернутися не могли - вулиця перетворилася на річку. Коли батько врешті дістався до будинку, каже: не міг стримати сліз.
Василь Тулайдан, батько дівчинки:
У мене така дочка - змалку зі мною в ліс по гриби, така шустра, живчик, непосидюча. Вона в мене бойова, не боїться. Скажу чесно, у мене була надія лише на неї, я знав, що вона впорається.
Сусід родини пан Михайло - батько трьох діток, яких врятувала Таня. Каже: якби вона їх не забрала - могло б статися непоправне.
Михайло, сусід родини:
Вода отак в хаті - два метри. Діти би страх дістали, увиділи би в хаті воду - вибігали би на вулицю, тут повно води - їх потік би забрав.
А от рятувальники не лише захоплюються сміливістю дівчинки, а й дивуються її професійності.
Олександр Тушер, начальник Рахівського управління ДСНС у Закарпатській області:
Я їхав на нашу зустріч і аналізував, наскільки дівчинка правильно зробила всі заходи, які ніби і не вимагалося, але вона зробила. В першу чергу, вона поступила по дорослому.
За сміливість маленьку героїню вирішили номінувати цьогоріч на здобуття премії "Герой-рятувальник року". Нашій знімальній групі сама дівчинка зізналася - вже обрала майбутню професію - буде рятувальником.
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