Литва намагається боротися з міграційною кризою [ Редактировать ]
Чехія запропонувала розмістити своїх поліцейських на литовсько-білоруському кордоні. Литва зіткнулася з безпрецедентною міграційною кризою. За даними прикордонної служби, з білоруської території цьогоріч до них потрапило майже 2 тисячі нелегалів.
Половина з них перетнула кордон цього місяця. Більшість мігрантів назвалася громадянами Іраку. Інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї та Афганістану. Сейм Литви назвав ситуацію "гібридною агресією", за якою стоїть режим Лукашенка.
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