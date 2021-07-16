Свіжа новина з парламенту. Верховна Рада призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України. До цього він був народним депутатом від монобільшості та очолював парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності. Монастирський - родом з Хмельниччини, має юридичну освіту. З трибуни Ради розказав про свої найголовніші завдання на новій посаді.

Денис Монастирський, кандидат на посаду міністра внутрішніх справ України: