Верховна Рада призначила Дениса Монастирського очільником МВС [ Редактировать ]
Свіжа новина з парламенту. Верховна Рада призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України. До цього він був народним депутатом від монобільшості та очолював парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності. Монастирський - родом з Хмельниччини, має юридичну освіту. З трибуни Ради розказав про свої найголовніші завдання на новій посаді.
Денис Монастирський, кандидат на посаду міністра внутрішніх справ України:
Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів. Я хочу звернутись до працівників поліції і висловити їм свою повагу. Я поважаю усіх, хто має офіцерську честь і гідність, але я буду нещадно боротись із тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження задля власного збагачення та порушує права людей.
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