В Украине увеличили размеры вооруженных сил [ Редактировать ]
Источник: Guardian
В пятницу, 16 июля, в ходе заседания Верховная Рада Украины приняла во втором чтении два президентских законопроекта. "За" проголосовали 312 парламентариев.
Численность Вооруженных сил увеличена на 11 тысяч человек до 261 тысяч. Из них военнослужащие - 215 тысяч.
Также депутаты поддержали законопроект о национальном сопротивлении, которым создается территориальная оборона.
Так, национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.
Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами - президент Украины.
Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.
Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.
Силы ТО должны действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные (боевые) действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны ТО для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.
Введение движения сопротивления будет осуществляться с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины.
Ранее в сети показали, чем кормят военных на сборах резервистов ВСУ.
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