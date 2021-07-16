В пятницу, 16 июля, в ходе заседания Верховная Рада Украины приняла во втором чтении два президентских законопроекта. "За" проголосовали 312 парламентариев.

Численность Вооруженных сил увеличена на 11 тысяч человек до 261 тысяч. Из них военнослужащие - 215 тысяч.

Также депутаты поддержали законопроект о национальном сопротивлении, которым создается территориальная оборона.

Так, национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами - президент Украины.

Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.

Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Силы ТО должны действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные (боевые) действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны ТО для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.

Введение движения сопротивления будет осуществляться с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины.

Ранее в сети показали, чем кормят военных на сборах резервистов ВСУ.