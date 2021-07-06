В сети показали меню военных на собрании резервистов ВСУ. Еда была разнообразная и кормили три раза день. Об этом сообщил в соцсети ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, который прибыл на сборы в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

"Хочу поблагодарить всех тех поваров, которые готовили нам в разных, часто не очень удобных, мягко говоря, условиях. Где были стационарные кухни, а где готовили на дровах. Но все бойцы, и я в том числе, отмечают надлежащее качество питания и его высокое разнообразие ", - написал Гай.

Он уточнил, что трехразовое питание в ВСУ бывает или на собрании, или на выходе подразделения в зону ООС. Еще три раза в день кормят срочников и наряды. В пунктах постоянной дислокации солдат-контрактников кормят один раз в день, а офицеры и затем платят за это одноразовое питание из зарплаты.

Также он сообщил, что из рациона убрали витамины для поддержания баланса микроэлементов. При этом все обеды, которые были на сборах, "очень вкусные".

Ранее Минздрав разработал нормы питания в школах.