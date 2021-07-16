Володимир Путін особисто санкціонував секретну операцію з підтримки Трампа на президентських виборах у 2016. У цьому впевнені журналісти видання The Guаrdian.

Вони отримали документи, з яких випливає, що в січні 16 під час закритого засідання Радбезу Федерації Путін доручив трьом шпигунським агентствам знайти практичні способи підтримати Трампа.

Оскільки в Москві вирішили, що його перемога призведе до дестабілізації в країні і змусить вирватися назовні приховане невдоволення. У Кремлі ж такі закиди спростовують.