Санкции, олигархи и двойное гражданство: что решили на заседании СНБО [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля, состоялось традиционное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского. Об итогах совещания на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
На заседании СНБО обсудили шесть вопросов:
- Ситуация на границах Украины. По словам Данилова, у пограничников есть две недели для подготовки решения, но какой именно - тайна.
- Двойное гражданство. В декларациях о доходах граждан Украины, которые заполняются согласно закону о предотвращении коррупции, появится графа о наличии гражданства других стран или вида на жительство. Декларацию обязаны будут заполнять олигархи после принятия закона о деолигархизации.
- Полезные ископаемые. СНБО определил 37 видов стратегического сырья, которые отныне будут под особым контролем государства. Власти будут следить за выдачей лицензий бизнесменам, разрабатывающих украинские недра.
- Персональные санкции. В санкционный список добавили 15 физических и 53 юридических лиц. Из них
- 9 граждан, которые находятся под санкциями США. Среди них нет Коломойского, Деркача и Дубинского. Всего же под американскими санкциями находятся 134 гражданина Украины, четверо их них умерли. 7 июля СНБО ввел санкции в отношении 100 украинцев из "черного списка" США.
- Система мониторинга олигархов. Ее необходимо создать до возобновления работы Верховной Рады - 7 сентября.
- Допуск иностранных войск в Украину. На совещании обсуждалось прибытие иностранных военных на учения и на празднование 30-летия независимости Украины.
Также на СНБО обсуждалось противодействие третьей волне COVID-19 и борьба с новыми штаммами коронавируса. Данилов анонсировал более жесткие ограничения против граждан стран, где наиболее сложная ситуация с распространением дельта-штамма - Индии, России, Беларуси и еще две стран ЕС.
Ранее СНБО дал рекомендации по противодействию распространению "дельта-штамма" в Украине.
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