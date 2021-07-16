В пятницу, 16 июля, состоялось традиционное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского. Об итогах совещания на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

На заседании СНБО обсудили шесть вопросов:

Ситуация на границах Украины. По словам Данилова, у пограничников есть две недели для подготовки решения, но какой именно - тайна.

По словам Данилова, у пограничников есть две недели для подготовки решения, но какой именно - тайна. Двойное гражданство. В декларациях о доходах граждан Украины, которые заполняются согласно закону о предотвращении коррупции, появится графа о наличии гражданства других стран или вида на жительство. Декларацию обязаны будут заполнять олигархи после принятия закона о деолигархизации.

В декларациях о доходах граждан Украины, которые заполняются согласно закону о предотвращении коррупции, появится графа о наличии гражданства других стран или вида на жительство. Декларацию обязаны будут заполнять олигархи после принятия закона о деолигархизации. Полезные ископаемые. СНБО определил 37 видов стратегического сырья, которые отныне будут под особым контролем государства. Власти будут следить за выдачей лицензий бизнесменам, разрабатывающих украинские недра.

СНБО определил 37 видов стратегического сырья, которые отныне будут под особым контролем государства. Власти будут следить за выдачей лицензий бизнесменам, разрабатывающих украинские недра. Персональные санкции. В санкционный список добавили 15 физических и 53 юридических лиц. Из них

В санкционный список добавили 15 физических и 53 юридических лиц. Из них 9 граждан, которые находятся под санкциями США. Среди них нет Коломойского, Деркача и Дубинского. Всего же под американскими санкциями находятся 134 гражданина Украины, четверо их них умерли. 7 июля СНБО ввел санкции в отношении 100 украинцев из "черного списка" США.

Система мониторинга олигархов. Ее необходимо создать до возобновления работы Верховной Рады - 7 сентября.

Ее необходимо создать до возобновления работы Верховной Рады - 7 сентября. Допуск иностранных войск в Украину. На совещании обсуждалось прибытие иностранных военных на учения и на празднование 30-летия независимости Украины.

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Также на СНБО обсуждалось противодействие третьей волне COVID-19 и борьба с новыми штаммами коронавируса. Данилов анонсировал более жесткие ограничения против граждан стран, где наиболее сложная ситуация с распространением дельта-штамма - Индии, России, Беларуси и еще две стран ЕС.

Ранее СНБО дал рекомендации по противодействию распространению "дельта-штамма" в Украине.