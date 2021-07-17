Известную порнозвезду нашли в автомобиле с простреленной головой [ Редактировать ]
Источник: New York Daily News
Американскую порноактрису Далию Скай нашли мертвой в ее собственном автомобиле возле Лос-Анджелеса с огнестрельным ранением в голову, пишет The Sun.
Полиция считает, что скорее всего звезда фильмов для взрослых покончила жизнь самоубийством. В последнее время Скай страдала от депрессии, вызванную тем, что у нее обнаружили рак груди в терминальной стадии.
10 августа порнозвезде исполнилось бы 32 года. Съемкам в порнофильмах она отдала последние 10 лет своей жизни. Скай начала сниматься в 2010 году под псевдонимом Бэйли Блу, но в 2014 году сменила имя после того, как этого потребовала компания по производству одежды, которая зарегистрировала его как товарный знак.
Скай снялась в десятках фильмов для взрослых и получила ряд наград в своей области. Самый известный фильм с ее учяастием - "Bailey Blue Wide Open".
Свои соболезнования в соцсетях выразила коллега и подруга Далии - порнозвезда Сторми Дэниелс, которая прославилась своими откровениями о встрече с экс-президентом Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось о том, что порнозвезду Елену Беркову прооперировали в Украине.
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