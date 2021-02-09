Секс с Трампом 41-летняя порноактриса описала, как "худшие 90 секунд в ее жизни" Источник: YouTube

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее ее имя Стефани Клиффорд) на подкасте Mea Culpa (Моя вина - лат.), который ведет бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, рассказала новые подробности об интимной близости с экс-президентом США. Об откровениях Сторми пишет британский таблоид Metro.

Секс с Трампом 41-летняя порноактриса описала, как "худшие 90 секунд в ее жизни". И сказала, что интимная близости с женатым бизнесменом (Мелания за несколько месяцев до этого родила Трампу сына Бэррона) заставила ее "возненавидеть саму себя".

Сторми и Дональд встретились в 2006 году во время благотворительного турнира по гольфу на озере Тахо. После знакомства Трамп пригласил Сторми на ужин в номер своего отеля The Beverly Hills. Якобы, чтобы обсудить ее участие в реалити-шоу "Ученик", которое Трамп вел с 2004-го по 2015-й год.

Во время ужина Сторми вышла в туалет, а когда вернулась практически обнаженный Трамп сидел на кровати.

Я просто замерла и не знала, что сказать. Он разделся до нижнего белья и устроился на краю кровати, стараясь изо всех сил, но совсем неудачно, изобразить из себя Берта Рейнольдса. Я отошла в сторону, а он встал и сказал: "Это твой шанс". Я спросила: "Что?". А он: "Ты должна показать мне, как сильно этого хочешь. Или просто хочешь вернуться жить в трейлерный парк?".

После этого Сторми занялась сексом с будущим президентом США.

Год спустя, в июле 2007 года, Трамп организовал их вторую встречу "по поводу телешоу" - и снова в бунгало отеля Beverly Hills. Вместо делового разговора бизнесмен несколько часов показывал актрисе передачу канала Discovery про акул, а потом дал понять, что хочет заняться сексом.

Дэниелс отказалась, попросила позвонить ей, когда будут новости про ее участие в "Ученике", и ушла. Спустя месяц Трамп ей перезвонил и сказал, что в шоу ее не взяли.

Уже занявшись политической карьерой, Трамп в 2016 году через своего адвоката Майкла Коэна, заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Когда звезда фильмов для взрослых начала рассказывать об этом направо и налево, началось официальное расследование.

Трамп и Коэн отрицали факт передачи денег. Под давлением следствия юрист подтвердил факт выплаты денег, признал себя виновным и лишился адвокатской лицензии. В 2018 году его приговорили в трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу.

На подкасте Коэн извинился перед своей гостьей, сказав, что причинил ей "ненужную боль", организовывая выплату денег.

Напомним, что откровения Сторми Дэниелс поставили крест на семейной жизни Трампа. СМИ сообщают, что его супруга Мелания объявила ему бойкот и в ближайшее время планирует подать на развод.