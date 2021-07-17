"Закрывайте окна": опасное пылевое облако из Сахары добралось до Киева (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 17 июля, в Киеве на Троещине и возле станции метро Лесная заметили пылевое облако, которое пришло с пустыни Сахара, что на Африканском континенте. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
"На Троещину движется пылевая буря, срывает все", - сказал очевидец, который заснял это опасное природное явление.
Он также призывает людей закрывать окна.
Кроме того, на левом берегу Киева возле станции метро Лесная поднялась пыль вдоль Броварского проспекта.
Ранее географ рассказал об опасности пыльной бури в Украине.
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