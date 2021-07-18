У Охматдиті рятують життя хлопчика, в якого поцілив полковник розвідки [ Редактировать ]
За його долею, без перебільшення, цього тижня стежила Вся країна. Дев'ятирічний Данилко Назарук із Новоград-Волинського.
Хлопчик зазнав наскрізного вогнепального поранення. Друг сім'ї, полковник розвідки, чиє ім'я досі засекречене, навчав Даню та його брата поводженню зі зброєю. І випадково натис на курок.
В результаті в хлопчика важке поранення хребта і внутрішніх органів. Стрільця арештували. А в його машині знайшли цілий арсенал зброї.
Військовому загрожує до восьми років ув'язнення. А Даню Назарчука - санавіацією з Новоград-Волинського доправили до Києва, в Охматдит. Там йому мають зробити кілька операцій.
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