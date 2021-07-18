Військовому загрожує до восьми років ув'язнення

За його долею, без перебільшення, цього тижня стежила Вся країна. Дев'ятирічний Данилко Назарук із Новоград-Волинського.

Хлопчик зазнав наскрізного вогнепального поранення. Друг сім'ї, полковник розвідки, чиє ім'я досі засекречене, навчав Даню та його брата поводженню зі зброєю. І випадково натис на курок.

В результаті в хлопчика важке поранення хребта і внутрішніх органів. Стрільця арештували. А в його машині знайшли цілий арсенал зброї.

Військовому загрожує до восьми років ув'язнення. А Даню Назарчука - санавіацією з Новоград-Волинського доправили до Києва, в Охматдит. Там йому мають зробити кілька операцій.