В Турции обнаружили первые случаи штамма Delta Plus [ Редактировать ]
Первые случаи нового штамма коронавируса Delta Plus обнаружили сразу в трех городах Турции. В частности, случай заражения зафиксировали в Стамбуле.
Об этом сообщает Indigodergisi.
"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксированный вариант Delta Plus. Во всех случаях больные были вакцинированы. Их состояние хорошее, в госпитализации не нуждаются",- заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Кроме этого, количество инфицированных штаммом Delta в 30 провинциях выросло до 286 человек.
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