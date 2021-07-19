Электромобили Tesla обладают надежными встроенными противоугонными системами и датчиками слежения за дорогой для автопилота, которые позволяют использовать их просто в качестве видеорегистраторов. Режим охранной записи называется Sentry Mode.

Владелец Tesla Model X после активации охранного режима смог случайно записать, как его электрокроссовер на стоянке попал в центр сильного торнадо и "увидел", что происходит в его эпицентре.

Торнадо, пронесшийся по штату Онтарио пару дней назад, оказал разрушительное влияние на местность. Машины буквально перекидывали от сильнейшего ветра. Но Tesla Model X смогла устоять, так как ее вес составляет более 2,5 тонн.

На видео заметно постепенное приближение урагана, который сдвигает автомобили, стоящие на стоянке.

Хотя и сам торнадо был всего лишь категории EF-2 (по предварительной оценке), так что в случае более мощного шторма все могло бы сложиться иначе. Так что электромобиль, созданный Илоном Маском, невзначай помог науке записать редкое событие – не каждому удается побывать внутри урагана и остаться невредимым после этого.

Фактически, Tesla Model X в очередной раз прошла тест на прочность.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как китайская копия Tesla Model X получилась лучше оригинала.