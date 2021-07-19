Назначен спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине [ Редактировать ]
Новым специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Его назначила нынешняя глава ОБСЕ Анн Линде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии.
"Министр иностранных дел Швеции Эн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена на должность специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе",- говорится в сообщении.
Указано, что он приступит к своим обязанностям 1 августа.
Известно, что Киннунен является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии.
Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея ОБСЕ приняла украинскую резолюцию против России.
по теме
Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-май 2021 года
В Украине суббота, 17 июля, будет жаркой, температура воздуха прогреется до +35 градусов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях
В четверг, 15 июля, на западе Польши в озере Шперек утонул двухлетний ребенок из Украины
Украина получила 100 800 доз вакцины