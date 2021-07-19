Новым специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Его назначила нынешняя глава ОБСЕ Анн Линде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии.

"Министр иностранных дел Швеции Эн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена на должность специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе",- говорится в сообщении.

Указано, что он приступит к своим обязанностям 1 августа.

Известно, что Киннунен является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея ОБСЕ приняла украинскую резолюцию против России.