В Украине возросла заболеваемость COVID - Ляшко [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев в Украине возросла заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю в Украине зафиксировали увеличение новых больных.
"Министр здравоохранения сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период", - говорится в сообщении.
Напомним, "Подробности" сообщали, как скоро Украину "накроет" штамм коронавируса "Дельта".
Также мы писали о том, могут ли COVID-вакцинированные заболеть штаммом "Дельта".
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