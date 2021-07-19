Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев в Украине возросла заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю в Украине зафиксировали увеличение новых больных.

"Министр здравоохранения сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период", - говорится в сообщении.

Напомним, "Подробности" сообщали, как скоро Украину "накроет" штамм коронавируса "Дельта".

Также мы писали о том, могут ли COVID-вакцинированные заболеть штаммом "Дельта".

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