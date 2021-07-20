"Республика" не в состоянии обеспечить себя водой Источник: МинВОТ

Власти самопровозглашенной "ЛНР" устроили настоящий водный геноцид на подконтрольной им территории. Об этом заявляют в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

По имеющейся информации на временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению. В условиях аномальной жары, это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, появлению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения.

В городе Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю до графика "через день" в зависимости от района.

На территории сел Голубовское, Донецкое и города Кировск - один раз в неделю, в городе Кадиевка (Стаханов) - один раз в 2-3 дня.

В Алчевске, где наблюдается один из самых худших в регионе показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день, однако на самом деле вода отсутствует по несколько суток подряд.

Оккупационные режимы РФ продолжают нагло нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид.

В результате длительного неконтролируемого сброса оккупационными администрациями неочищенных стоков шахт в водохранилища, нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцевском водохранилище, расположенном в Донецкой области, превышен в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3 5 раза, а цинка - почти в 4 раза.

Загрязненным также остается Исаковское водохранилище в Луганской области. В конце марта 2020 года класс качества его воды снижен с "умеренно загрязненная" на "загрязненная".

Украина поставляет воду на оккупированную территорию с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, - с Западной фильтровальной станции (ЗФС) в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе.

В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит воды испытывает ряд жилых массивов Луганска, в первую очередь - верхняя часть Каменнобродского района.

По данным "Луганскводы", "республика" самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2020 года в "ЛНР" запретят украинские авономера.