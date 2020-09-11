Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" [ Редактировать ]
Украина прекратила подачу воды в самопровозглашенную "ЛНР" с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС "ЛНР".
В связи с этим сокращена на 70% подача воды в города на оккупированной части Луганской области: Стаханов, Кировск, Перевальск, Артемовск, Брянка, Алчевск, Зоринск, Славяносербск и Первомайск.
Украина поставляет воду на оккупированную территорию с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, - с Западной фильтровальной станции (ЗФС) в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе.
В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит воды испытывает ряд жилых массивов Луганска, в первую очередь - верхняя часть Каменнобродского района.
По данным "Луганскводы", "республика" самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%.
Ранее сообщалось, что с 1 октября в "ЛНР" запретят украинские авономера.
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