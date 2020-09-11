Украина прекратила подачу воды в самопровозглашенную "ЛНР" с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС "ЛНР".

В связи с этим сокращена на 70% подача воды в города на оккупированной части Луганской области: Стаханов, Кировск, Перевальск, Артемовск, Брянка, Алчевск, Зоринск, Славяносербск и Первомайск.

Украина поставляет воду на оккупированную территорию с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, - с Западной фильтровальной станции (ЗФС) в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе.

В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит воды испытывает ряд жилых массивов Луганска, в первую очередь - верхняя часть Каменнобродского района.

По данным "Луганскводы", "республика" самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в "ЛНР" запретят украинские авономера.