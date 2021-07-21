На Олимпийских играх, которые проходят в Токио, спортсменка, выступающая в дисциплине тхэквондо за сборную Чили, получила позитивный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.

21-летняя Фернанда Агирре сдала сразу 2 положительных теста на COVID-19. Известно, что девушка переносит болезнь в легкой бессимптомной форме.

Отмечается, что спортсменка проведет в изоляции 10 дней. Соревнования по тхэквондо в рамках Олимпийских игр-2020 стартуют 24 июля.

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Кроме того, власти Японии ужесточат контроль на Олимпийских играх-2021, которые пройдут в Токио. Стало известно о случаях заражения коронавирусом "Дельта" среди представителей олимпийских делегаций, тренер из Уганды получил положительный результат на COVID-19.

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