В олимпийской сборной по тхэквондо случилась вспышка коронавируса [ Редактировать ]
На Олимпийских играх, которые проходят в Токио, спортсменка, выступающая в дисциплине тхэквондо за сборную Чили, получила позитивный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.
21-летняя Фернанда Агирре сдала сразу 2 положительных теста на COVID-19. Известно, что девушка переносит болезнь в легкой бессимптомной форме.
Отмечается, что спортсменка проведет в изоляции 10 дней. Соревнования по тхэквондо в рамках Олимпийских игр-2020 стартуют 24 июля.
Читайте также, в Токио с COVID-19 госпитализировали члена олимпийской сборной Нигерии. Это первый случай госпитализации члена иностранной сборной, подробности не известны, лишь то, что спортсмену 60-65 лет, случай заражения выявлен и в женской сборной России по регби.
Кроме того, власти Японии ужесточат контроль на Олимпийских играх-2021, которые пройдут в Токио. Стало известно о случаях заражения коронавирусом "Дельта" среди представителей олимпийских делегаций, тренер из Уганды получил положительный результат на COVID-19.
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