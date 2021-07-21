Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает его пресс-служба.

На тайном голосовании в Токио Брисбен получил 72 голоса "за" и 5 "против" из 77 действительных голосов.

Париж будет принимать Игры 2024 года, а Лос-Анджелес - 2028-го. Брисбен - столица северо-восточного австралийского штата Квинсленд - станет третьим австралийским городом, который примет Олимпиаду. В 1956 году Игры проходили в Мельбурне, а в 2000 году в Сиднее.

Вид на Брисбен

По данным Национального олимпийского комитета Австралии, в Квинсленде уже построено 85% необходимых олимпийских объектов. Подготовка к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр оценивается в $4,5 млрд.

Власти Австралии считают, что проведение соревнований поможет оправиться от негативного экономического воздействия COVID-19.

Напомним, что границы Австралии останутся на замке до 2022 года. С 1 февраля 2020 года власти Австралии ограничили въезд для иностранных туристов, прибывавших с материковой части Китая. С 20 марта 2020-го запрет на въезд распространился на всех иностранцев, не имеющих вида на жительство.