Австралия третий раз в истории примет Олимпийские игры [ Редактировать ]
Источник: МОК
Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает его пресс-служба.
На тайном голосовании в Токио Брисбен получил 72 голоса "за" и 5 "против" из 77 действительных голосов.
Париж будет принимать Игры 2024 года, а Лос-Анджелес - 2028-го. Брисбен - столица северо-восточного австралийского штата Квинсленд - станет третьим австралийским городом, который примет Олимпиаду. В 1956 году Игры проходили в Мельбурне, а в 2000 году в Сиднее.
Вид на Брисбен
По данным Национального олимпийского комитета Австралии, в Квинсленде уже построено 85% необходимых олимпийских объектов. Подготовка к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр оценивается в $4,5 млрд.
Власти Австралии считают, что проведение соревнований поможет оправиться от негативного экономического воздействия COVID-19.
Напомним, что границы Австралии останутся на замке до 2022 года. С 1 февраля 2020 года власти Австралии ограничили въезд для иностранных туристов, прибывавших с материковой части Китая. С 20 марта 2020-го запрет на въезд распространился на всех иностранцев, не имеющих вида на жительство.
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