Границы Австралии останутся на замке до 2022 года [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Границы Австралии останутся закрытыми для иностранцев до конца года. С таким заявлением в понедельник, 18 января, выступил глава национального департамента здравоохранения Брендан Мерфи в эфире телеканала ABC.
Я думаю, что большую часть этого года Австралия проведет с весьма существенными пограничными ограничениями, даже если большая часть населения будет вакцинирована. Мы пока не знаем, предотвратит ли (иммунизация) распространение вируса, и вполне вероятно, что карантин продлится еще какое-то время.
Чиновник отметил, что, хотя вакцина для Австралии "это свет в конце тоннеля", однако все равно властям следует быть очень осторожными.
К настоящему моменту на территории Австралии было зарегистрировано 28 708 случаев инфицирования коронавирусом.
С 25 января, когда на Зеленом континенте подтвердили первый диагноз, от вызванных COVID-19 осложнений скончались 909 человек. Выздоровели 25 918 пациентов.
Власти Австралии ограничили въезд для иностранных туристов, прибывавших с материковой части Китая, 1 февраля . С 20 марта запрет на въезд распространился на всех иностранцев, не имеющих вида на жительство.
Планировалось, что границы будут на замке до конца 2020 года, однако позднее рассмотрение вопроса об отмене карантина перенесли на середину марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение запретить въезд в страну всем иностранцам.
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