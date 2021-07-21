Визит Зеленского в США: названа новая дата [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом США 30 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки заявила:
Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности.
Визит был передвинут на время, когда, по прогнозам, строительство "Северного потока-2" уже закончится и уже не будет смысла вводить санкции. А значит и возможные апелляции Зеленского к республиканской оппозиции для давления на Белый дом станут бесполезными.
Напомним, что Владимир Зеленский резко прокомментировал последние переговоры Байдена и Меркель. Глава государства заявил, что не видит от партнеров конкретных шагов против "Северного потока-2".
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