В Україні затримали пірата-вимагача [ Редактировать ]
Джек Горобець по-українськи. СБУ затримала першого вітчизняного пірата! Усе було так: житель Миколаївщини влаштувався на роботу в міжнародну компанію з охорони суден. Та замість охороняти - сам його захопив. Сталося це в Індійському океані.
Горе-пірат вимагав пів мільйона доларів. Переговори з ним тривали чотири дні. Зрештою, менеджери компанії вмовили чоловіка здати зброю і корабель за 6 тисяч доларів. Та зловмисник, повернувшись на базу охоронної компанії, захопив ще й її. Цього разу вже вимагав 100 тисяч доларів, інакше обіцяв викинути за борт дорогу зброю. Та зрештою пірата схопили. І вже в Україні суд відправив його на 2 місяці в СІЗО.
Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:
Компанія відмовилася виплачувати викуп і чоловік встиг викинути частину зброї, а потім чоловіка зупинили силою, оскільки події відбувалися у відкритому морі, його неможливо було притягнути до відповідальності. Пірата вдалося затримати вже в Україні. У ході спецоперації співробітників СБУ, зловмисника викрили в Миколаєві. З часу приїзду в Україну він декілька разів змінював паспорти і місця проживання.
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