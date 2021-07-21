Джек Горобець по-українськи. СБУ затримала першого вітчизняного пірата! Усе було так: житель Миколаївщини влаштувався на роботу в міжнародну компанію з охорони суден. Та замість охороняти - сам його захопив. Сталося це в Індійському океані.

Горе-пірат вимагав пів мільйона доларів. Переговори з ним тривали чотири дні. Зрештою, менеджери компанії вмовили чоловіка здати зброю і корабель за 6 тисяч доларів. Та зловмисник, повернувшись на базу охоронної компанії, захопив ще й її. Цього разу вже вимагав 100 тисяч доларів, інакше обіцяв викинути за борт дорогу зброю. Та зрештою пірата схопили. І вже в Україні суд відправив його на 2 місяці в СІЗО.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України: