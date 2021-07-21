Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 30 серпня. Інформацію про візит українського президента у Вашингтон офіційно підтвердила прессекретар Білого дому Джен Псакі. Підтвердили це і в офісі президента України.

Уже дуже скоро. Сполучені Штати і Німеччина оголосять угоду щодо другого Північного потоку. Тож сумнівів жодних - газогін запустять. Тепер питання лише в запобіжниках: як зупинити потенційну енергетичну загрозу для України?

На що готові піти Вашингтон і Берлін, аби стримати можливу агресію Москви? І де місце Києва в цій геополітичній грі? Про все - Дмитро Анопченко.

Усе може статися вже сьогодні. Після зустрічі Меркель і Байдена урядовці та експерти обох країн взялися скласти угоду між Вашингтоном і Берліном щодо добудови "Північного потоку" і мінімізації її наслідків. Довго працювали за зачиненими дверима. І нарешті текст узгодили.

Найбільша несподіванка - пункт, на якому наполягав Вашингтон і який у підсумку таки пропишуть в договорі. Сполучені Штати залишають за собою право застосовувати в кожному конкретному випадку санкції, передбачені американським законодавством. І запроваджувати їх у разі, якщо Росія спробує використовувати газогін для того, аби зашкодити Україні або іншим державам Східної Європи.

За неофіційними даними, цей пункт не дуже й хотіли бачити в угоді німці, але для Держдепу це було принциповим. Адже попередньо планувалося, що Берлін і Вашингтон розділять ролі так: Німеччина візьме на себе зобов'язання допомагати Україні з енергетичними проєктами та "страхувати" і підтримувати в дипломатичних питаннях, а Штати відмовляються від своєї давньої позиції - протидії добудові російської труби.

Принципово на це погодившись, Сполучені Штати таки відвоювали собі право за необхідності діяти жорстко. А ще в цій угоді прописані зобов'язання щодо інвестицій на розвиток чистої енергетики в Україні, і сума може сягнути мільярда доларів!

Очікується, що на першому етапі Берлін залучить 175 мільйонів доларів інвестицій, далі - більше. Єдине, що на стадії вирішення, так це - чи будуть тільки бюджетні гроші, чи німці та американці під гарантії уряду задіють ще й приватний бізнес і цей варіант видається реалістичнішим. А медіа тим часом спробували роздути новий скандал з "українським підґрунтям".

Газета Politico із посиланням на свої джерела в уряді написала, що американці начебто просять українських чиновників не висловлювати невдоволення цією домовленістю Штатів із Німеччиною. Кажуть, із Вашингтона попередили Київ, що публічні коментарі або заяви можуть нашкодити двостороннім відносинам.

Американські урядовці тиснуть на українських офіційних осіб аби ті утрималися від критики - тому що фінальна угода, якої досягнуть американці й німці, і без того зустріне значну протидію.

За даними газети, Київ просять навіть не обговорювати плани Вашингтона і Берліна із Конгресом, де багато сенаторів і критикують такий крок, і наполягають, що санкції таки потрібні і від них дарма відмовилися.

Газета, посилаючись на слова американського високопосадовця, також повідомляє, що в Офісі президента вже передали точну дату майбутнього візиту Зеленського у Вашингтон. І що він відбудеться, цитую - "наприкінці літа".