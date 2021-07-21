Морская отрасль Украины фактически приостановила свою деятельность в связи с проведением СБУ следственных действий по решению Шевченковского районного суда Киева (по производству № 42021000000000302 от 09.02.2021), парализована работа разных отраслей морехозяйства. Об этом пишет "Апостроф".

"В Морской администрации и Министерстве инфраструктуры прошли обыски, цель которых была довольно позитивная и жизнеутверждающая - победить гидру коррупции… Как бы там ни было, я бы не обратил внимания на то, что силовики между собой разбирают на территории Мининфраструктуры, если бы не одно "но". После обысков перестали работать реестры", - отметил в блоге на "Лига" политический эксперт Николай Мельник.

По его словам, в ближайшее время шанс остаться без работы имеют украинские моряки, ведь с 16 июля Государственный реестр документов моряков Украины заблокирован.

Как отмечают в Министерстве инфраструктуры и Ассоциации крюинговых компаний Украины, в результате действий сотрудников Управления СБУ в АР Крым, прекращена работа электронных сервисов по подготовке и дипломированию моряков Украины, что привело к невозможности своевременного получения моряками квалификационных документов, а также их подтверждения перед международными кампаниями.

"Как результат - украинские моряки не имеют возможности трудоустроиться. Сейчас повсеместно срываются контракты на рейсы, поскольку судоходные компании элементарно не могут получить подтверждение квалификации моряков", - говорится в материале.

Под флагами разных стран трудится около 200 000 украинских моряков, которые приносят в страну около четверти всей валюты – порядка $3 млрд в год.

Также отмечается, что решение суда о блокировке электронных сервисов повлекло за собой прекращение работы электронной системы судозаходов в порты Украины. Как альтернатива, пока идет следствие СБУ рекомендовано судоходным компаниям пользоваться бумажным документооборотом. Отечественные сотрудники морской отрасли эту рекомендацию могут выполнить, но иностранные компании пребывают в шоке.

Напомним, только за последние 2,5 месяцев в порты страны зашло на погрузочно-разгрузочные работы свыше 4 тыс судов. Суда стоят на рейдах портов, работа портов может быть фактически парализованной.

Данное решение суда парализовало и работу реестра выдачи документов капитанов и владельцев маломерных судов. О сроках разблокирования электронных систем никто не сообщает.

"Теперь сотрудникам Морской администрации и ГП "Морричсервис" остаётся только перед моряками, разводить руками, дескать, "следствие продолжается, когда закончится, сообщим", - говорится в материале.