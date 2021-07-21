Вакцинація - 5.0. Тепер колотимуть усіх. Якщо в попередні етапи в пріоритеті були медики, учителі, правоохоронці та пенсіонери, то відсьогодні щеплення може отримати будь-хто. При чому обрати можна і препарат, і зручний для себе час.

Куди йти по укол? Яка вакцина серед українців найпопулярніша? І чи вистачить її всім? Усе розповість - Яна Танчак.

Міжнародний виставковий центр на лівому березі став фактично меккою вакцинації у столиці. Працює він щодня. І є дві черги - за попереднім записом і "жива".

На МВЦ вибір лише з двох вакцин - китайський "Коронавак" і дефіцитний "Пфайзер". Черга за останнім значно більша.

Мне надо в Европу ехать, поэтому я хочу уколоться "Пфайзером", вчера записался, мне назначили на 12:15, вот я пришел.

Всі кажуть, що найкраща "Пфайзер", вона дає 90 відсотків гарантії, забезпечує якийсь спокій наш.

Кажуть важко переносить. Але ефективність ніби-то висока. Тим більше, чекаємо "Дельту", я і так в засланні вже півтора року на дачі живу, а це приїхала тільки.

Але дефіцитний "Пфайзер" не для всіх.

Вільно взагалі було, просимо вакцинуйте нас в інших країнах платять гроші, щоб люди вакцинувались. Нє, тільки після 60 років.

Я зараз планую їхати в Австрію. Я не можу скористатися, тому що мені кажуть, що можна "Пфайзером" тільки людям, яким за 60.

І таких охочих чимало, але навіть попри прохання і під власну відповідальність - "Пфайзер" не вколють.

- Зараз в такому загальному доступі "Пфайзер" тільки для людей похилого віку 60+, а "Модерна"? - Ще немає.

"Модерна" - буде завтра. І доступною вона стане для всіх.

Василь Животенюк, регіональний координатор вакцинації в Києві:

Сьогодні ми закінчуємо запис, яка була зроблена для 60 плюс, з завтрашнього дня буде на виставковому центрі дві вакцини і "Коронавак" і "Модерна".

Хто не хоче стояти в кількагодинній черзі, той може прийти до лікарні. На сайті МОЗ є перелік медзакладів де також відкриті пункти вакцинації. Але записатися потрібно заздалегідь.

Тут також працюють кожного дня і вибір вакцин більший.

Юлія Колесник, сімейний лікар:

У суботу і неділю будемо вакцинувати "Пфайзером" 60 плюс населення, плануємо вакцинувати "Модерна" зараз складаємо списки бажаючих і замовляємо вакцину, "Короновак" є в доступі кожного дня і вакцинуємо всіх бажаючих.

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А ось шаленого напливу охочих вакцинуватися немає на Дніпропетровщині. Це амбулаторія в місті Підгородне. Ті, хто сьогодні прийшов, уже отримують другу дозу.

Катерина Тимошенко, жителька м. Підгородне:

Дуже довго вагалася, вирішувала, але альтернативи немає. Тому щоб бути здоровій самій і вберегти своїх близьких, оскільки є роботи з людьми тому вирішила вакцинуватися.

У Підгородному щепилася тільки десята частина населення. Щоб якось заохотити імунізуватися - медики амбулаторії самі обдзвонюють своїх підопічних і пропонують отримати вакцину без жодних попередніх записів. Та й і вибір непоганий - "Короновак", "АстараЗенека", "Пфайзер" та "Модерна".

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Володимир Орлов, перший заступник очільника області:

Всього в області у нас 209 тисяч доз вакцини вчора отримали вакцину "Модерна", також на днях отримаємо "Пфайзер", це 26 тисяч доз.

За новими правилами вакцини тепер доступні кожному. Щеплення можуть отримати іноземці, які мають посвідку на проживання в Україні та ті, хто має статус біженця. Організації з колективом понад 50 людей можуть викликати спеціальну мобільну бригаду. І навіть обрати для щеплення "Пфайзер".

Робитимуть протиковідні ін'єкції і українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в анексованому Криму. Для них на підконтрольній Україні території відкрито десяток пунктів вакцинації. У Кабміні запевняють - сироватки вистачить усім.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Сумарно, до кінця літа, Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто, ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих в Україні, на разі доступні 4 види вакцин, кожна з яких ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя.

Повністю вакциновані проти коронавірусу вже півтора мільйона українців. У пунктах імунізації медики чекають напливу із серпня, усе через агресивну "Дельту". І радять не перебирати вакцинами.

Але разом із тим Мінохорони здоров'я готується до нової хвилі коронавірусу. Зокрема на закупівлю кисневих концентраторів отримали субвенцію у 700 мільйонів гривень. Попри це звичними карантинними правилами українцям радять не нехтувати: носити маски, мити руки, дотримуватись дистанції та уникати масових скупчень людей.