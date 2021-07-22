В четверг, 22 июля, Национальный банк Украины опубликовал оценку потери от весенних локдаунов в стране. Так, Украина лишилась примерно 0,6% ВВП.

Новые варианты коронавируса, в частности "Дельта", быстро распространяются по миру и могут нанести новые потери украинской экономике.

В Нацбанке подчеркнули, что устойчивый потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли компенсируют потери экономики Украины усиления карантина зимой и весной.

НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2021 году на уровне 3,8% и на 4% в последующие годы.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, что на что будут расти цены в Украине и какие продукты подорожают осенью.

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