Цены в Украине рванули вверх: НБУ поднял учетную ставку [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5% до 8% в ответ на ускорение инфляции, которая в 2021 году превысит 10%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания правления 22 июля.
НБУ ожидает, что по итогам текущего года потребительские цены в Украине вырастут на 9,6%, а не на 8%, как считали ранее. При этом инфляция в ближайшее время превысит 10%, но замедлится в конце года и вернется к запланированным 5% во втором полугодии 2022 года.
После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.
Несмотря на рост цен, НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%.
Для снижения темпов роста цен Нацбанк повысил учетную ставку до 8% и в дальнейшем намерен повысить ее до 8,5%. На уровне она продержится, как минимум, до второго квартала 2022 года.
Изменение учетной ставки НБУ прежде всего влияет на процентные ставки по банковским депозитам и кредитам. Ключевая ставка определяет стоимость займов, которые НБУ предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем выше процент, по которому банки предлагают собственные кредиты.
Учетная ставка обычно снижается при уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации. Это приводит к удешевлению банковских кредитов как для бизнеса, так и населения. Упадут и ставки по вкладам.
Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию займов, что удерживает потребителей от чрезмерных расходов и одновременно побуждает людей делать сбережения. Оборотной стороной высоких ставок является замедление экономического роста.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, что на что будут расти цены в Украине и какие продукты подорожают осенью.
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