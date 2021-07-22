Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5% до 8% в ответ на ускорение инфляции, которая в 2021 году превысит 10%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания правления 22 июля.

НБУ ожидает, что по итогам текущего года потребительские цены в Украине вырастут на 9,6%, а не на 8%, как считали ранее. При этом инфляция в ближайшее время превысит 10%, но замедлится в конце года и вернется к запланированным 5% во втором полугодии 2022 года.

После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

Несмотря на рост цен, НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%.

Для снижения темпов роста цен Нацбанк повысил учетную ставку до 8% и в дальнейшем намерен повысить ее до 8,5%. На уровне она продержится, как минимум, до второго квартала 2022 года.

Изменение учетной ставки НБУ прежде всего влияет на процентные ставки по банковским депозитам и кредитам. Ключевая ставка определяет стоимость займов, которые НБУ предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем выше процент, по которому банки предлагают собственные кредиты.

Учетная ставка обычно снижается при уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации. Это приводит к удешевлению банковских кредитов как для бизнеса, так и населения. Упадут и ставки по вкладам.

Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию займов, что удерживает потребителей от чрезмерных расходов и одновременно побуждает людей делать сбережения. Оборотной стороной высоких ставок является замедление экономического роста.

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