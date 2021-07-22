Тарифна зрівняйлівка. Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг анонсувала подорожчання електроенергії. Розцінки для населення планують прирівняти до промислових. Тобто до трьох з половиною гривень за кіловат. Втім, остаточне рішення буде у серпні.

Зміни на українців чекають і з початком опалювального сезону. Там теж проблеми - величезні борги! Їх планують списати. Але де візьмуть на це гроші? І чи почнеться опалювальний сезон вчасно? Богдан Вербицький продовжить.

"Хронічна" хвороба ринку газу.

Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:

Общий объем долга колоссальный просто.

Понад 100 мільярдів гривень.

Частину з них минулого тижня депутати вирішили списувати. Для цього навіть ухвалили спеціальний закон!

За 303. Рішення прийнято, закон підтриманий в цілому.

Що це дає на практиці? І чому на ринку газу сформувалися такі величезні борги?

Ми зараз знаходимося в газовій котельні, як опалює два сусідні будинки.

А ще може підігрівати воду. Але від послуги жителі цього ОСББ відмовились - занадто дорого. Юлія каже: собівартість виготовлення гарячої води занадто висока. Тож котельня.

Юлія Бородіна, керівниця ОСББ "Шумського, 1-Б":

Працює в опалювальний сезон. Тобто 5 місяців. За опалювальний сезон останній ми спожили приблизно 250 тисяч кубів на обидва будинки.

За весь газ мешканці платять наперед! Бо котельня просто не зможе закупити паливо на наступний місяць. Та головне питання: Де це робити. Бо ОСББ змінити постачальника не могло.

Юлія Бородіна, керівниця ОСББ "Шумського, 1-Б":

В тому році, в опалювальний період, ми не змогли перейти на приватного постачальника, тому що там з давніх давен тягнеться ця заборгованість.

І це свідчить про велику комунальну проблему: бо газ коштував дорожче, аніж гігокалорія тепла. Тож теплокомунерго працювали в збиток і нарощували борги.

Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:

Обычно, эти причины лежат в неэффективном тарифообразовании, которое применялось к теплокомунэнерго и к распределительным компаниям. Газораспределительным компаниям. Когда в тарифах устанавливаемых НКРЕКУ не учитывались все издержки на производство.

А вже з травня для тепловиків відкрили вільний ринок газу.

Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:

Сам запуск рынка с долгами был неправильным и не эффективным. Понимаете, рынок-рынок-рынок. Все говорят о рынке, но как может рынок с долгами существовать? А никак. Нужно было изначально решать вопрос задолженностью.

І його таки почали вирішувати. Хоч із затримкою, але пені та штрафи мають списати. І ухвалений закон.

Олександр Пасічник, заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Це лише перший крок у вирішенні проблеми боргів в нашій країні.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

НКРЕКП она должна их утвердить. После этого еще подать на утверждение в кабинет министров Украины. Еще не обходимо очень много постановлений Кабинета Министров, который будет вводить порядок и механизм регуляции этих долговых проблем.

Тобто, фактично, законопроєкт не списує борги, а запускає їхній аудит. Та й списувати всю заборгованість ніхто не планує. Анулюють лише пені та штрафи - за минулі сезони.

Дмитро Марунич, експерт у сфері енергетики:

Говорить о том, что кто-то там спишет долги злостным должникам, или можно не платить дальше - то такого, конечно же, нет.

Олександр Пасічник, заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Ми очікуємо, що під списання потрапляють ті борги, які були сформовані в наслідок неправильного державного регулювання протягом останніх п'яти років на енергоринку України. Власне інші борги, які виникають між суб'єктами господарювання, які були в той період, вони не потрапляють відповідно.

А звідки ж братимуть гроші, аби погасити заборгованості? Експерти кажуть: із бюджету:

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Баланс бюджета при этом не пострадает. То есть планируется следующая схема: бюджет - должник - НАК "Нафтогаз"- бюджет. То есть будет все замыкаться на бюджете.

Експерти запевняють: важливо почати списувати борги до старту опалювального сезону.