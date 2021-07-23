Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки [ Редактировать ]
В пятницу, 23 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ. Об этом сообщает правительственный портал.
Также он поручил увеличить финансирование Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2022 году.
Так, Шмыгаль провел совещание по работе профильных государственных учреждений.
В целом на сегодня участниками льготных жилищных программ есть тысячи семей. Наша задача - максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия. Особенно это касается граждан, которые потеряли свое жилье в результате войны на Востоке, и других льготных категорий граждан.
По итогам совещания премьер дал поручение Минрегиону предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2022 докапитализацию Фонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.
Министерство финансов в течение двух недель должно подать на рассмотрение Кабмина решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.
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