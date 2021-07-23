Декларація намірів: у президента прокоментували угоди США та Німеччини [ Редактировать ]
Пакт Німеччини та Сполучених Штатів не залишився поза увагою і офісу українського президента. Прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров назвав угоду між країнами декларацією намірів. Оскільки, під нею, цитую: не стоять навіть підписи.
Україна, почула, що Німеччина візьме на себе зобов'язання на випадок тиску з боку Росії. Але поки невідомі механізми. Тож, документ це скоріше, за словами речника гаранта, зав'язка розповіді, аніж її кінець.
Сергій Нікіфоров, прес-секретар президента України:
Потрібно як і раніше працювати із нашими партнерами по всіх фронтах, аби упевнитися, що ці гарантії настільки будуть серйозними що вони відіб'ють у Росії бажання використовувати "Північний потік" як зброю. Ми наполягаємо на тому що усі газові відносини у Європі мають відбуватися за єдиними правилами.
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