Україна, почула, що Німеччина візьме на себе зобов'язання на випадок тиску з боку Росії

Пакт Німеччини та Сполучених Штатів не залишився поза увагою і офісу українського президента. Прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров назвав угоду між країнами декларацією намірів. Оскільки, під нею, цитую: не стоять навіть підписи.

Україна, почула, що Німеччина візьме на себе зобов'язання на випадок тиску з боку Росії. Але поки невідомі механізми. Тож, документ це скоріше, за словами речника гаранта, зав'язка розповіді, аніж її кінець.

Сергій Нікіфоров, прес-секретар президента України: